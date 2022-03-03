جدة: وصول أول فوج لمعتمري تايلند

وصل اليوم الخميس، أولى أفواج المعتمرين القادمين من تايلند، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية، وذلك بعد عودة العلاقات السعودية التايلاندية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، أنه تم استقبالهم وخدمتهم من قبل الوزارة والجهات المعنية.

وكانت السعودية وتايلاند أعلنا عودة العلاقات الدبلوماسية، بعد أكثر من 3 عقود من التوتر بسبب أزمة السرقة لمجوهرات من قصر سعودي.

وأعلن البلدان في بيان مشترك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء “إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل”، خلال زيارة رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، إلى الرياض.