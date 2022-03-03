“الحج والعمرة” تكشف الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار التصاريح

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس،عن الحد الأدنى للفئات العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح الحج والعمرة.

وقالت الوزارة عبر تويتر، أن 5 سنوات هو السن المسموح به طبقا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وذلك عبر تطبيقا اعتمرنا وتوكلنا.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد بأن الحالة الصحية (محصن) بتطبيق توكلنا.

وكانت الوزارة ، كشفت في وقت سابق عن الفئات المسموح لها لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك لغير السعوديين ، لافتا أن تأشيرة مخصصة يمكن من خلالها تأدية المناسك الحج، أو أن يكون يقيم بالشكل النظامي بالسعودية”.، ولا يسمح لحاملي تأشيرة الأعمال أوالزيارة بالحصول على التصريح.