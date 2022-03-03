بـ400 ألف دولار.. “جريمة اختلاس” تدفع السلطات لتفتيش اتحاد الكرة الألماني

فتشت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، كجزء من تحقيقها في جريمة اختلاس محتملة.

وقال ممثلو الحكومة إن قرار التفتيش يأتي أعقاب قيام مسؤول سابق باتحاد الكرة الألماني بإبرام عقد “وهمية” مع شركة اتصالات، تقدر قيمتها بـ 400 ألف دولار.

وشمل التفتيش خمس مقرات لاتحاد الكرة الألماني، في خمس ولايات. بحسب ما نشرت شبكة “زد.دي.اف”.

وتأتي تلك الأخبار قبل أسبوع من انتخاب رئيس جديد للاتحاد، بعد استقالة فريتز كيلير العام الماضي.

ويعد الاتحاد الألماني من أكبر الاتحادات الرياضية في العالم، وبه 7 ملايين عضو، كما يعد الدوري الألماني بين الدوريات الخمس الكبرى.