روسيا تتهم الغرب بالسعي لـ”حرب نووية” #الحرب_الاوكرانيه_الروسيه

اتهم سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قادة الغرب، بالسعي لحرب نووية في صراعهم مع موسكو.

وأضاف “لافروف”، خلال مؤتمر صحفي: “الجميع يعرف أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تتم بدون أسلحة نووية”. مشيرا إلى أن تلك الفكرة جاءت من السياسيين الغربيين وليست من روسيا.

وتابع أن تصريحات نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطانية ليز تراس أقرب دليل على ذلك، إذ تحدثا عن قوة الردع النووية.

واستطرد: البعض يضع خطط حرب ضد روسيا، وأوصيهم بالتفكير مليا، فلن نسمح لأحد بزعزعة استقرارها.

وكان فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، قد وضع قوة الردع النووية التابعة لجيش بلاده في حالة التأهب، ما تسبب في صدمة حول العالم.