خبير دولي يشيد بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في ضمان وضبط جودة التعليم

قال الخبير الدولي في سياسات التعليم ومديرُ عام التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) أندرياس شلايشر، إن هيئة تقويم التعليم والتدريب، تقوم بدور فعال في ضمان وضبط جودة التعليم لفهم ومعرفة وضع نظام تعليمي ومستوى أدائه يمكِّن تطويره والتحسين بمخرجاته.

وأكد ، أن استراتيجية الهيئة تعمل من خلال رؤية واضحة، وإطار شامل ليجمع دميع العناصر لمنظومة التعليم وطريقة فعالة، لافتا أن منظمة هناك تعاون الاقتصادي وتنمية تقدم منصة للهيئة وللجهات المماثلة لها بدول العالم كافة لبمشاركة ولتبادل التجارب والخبرات.

وأشار خلال زيارته والوفد المرافق له، لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض ، أن الاستفادة من نتائج أعمال التقويم والاختبارات وتحليلها أمر هام تعمل عليها الهيئة؛ بهدف تحديد أفضل الممارسات وأيضا مشاركتها مع عناصر المنظومة التعليمية، يؤدي للتحسين والتطوير، كما أن هناك تقدماً كبيراً بأعمال الهيئة العام الماضي، ويمكن مشاركة التجربة المتميزة مع الدول الأخرى، من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم تقديم عرض عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة،خلال اللقاء، كما عرض المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” توجهات الهيئة نحو المعايير للمناهج ولتقويم نواتج التعلم والتقويم للمدارس.