“البيئة” تنفّذ خطة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للقاحات الطبية وشركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية. بهذه الاتفاقية أعدت الوزارة خطة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهنس أحمد بن صالح العيادة، إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي والصحة العامة وحماية مقدرات البلاد من الثروة الحوانية.

وشملت الاتفاقية، نقل وتوطين تقنية وصناعة اللقاحات البيطرية، حيث تعد شركة بوهرنجر إنجلهايم واحدة من أكبر شركات الأدوية المنتجة للقاحات البيطرية في العالم.

وتبدأ المراحل بتوطين صناعة اللقاحات البيطرية وتغليف المنتجات في المصنع الكائن بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض متبوعة بالتعبئة ثم التصنيع الكامل.