“العواد”: المملكة شهدت أكثر من 95 إصلاحا تاريخيا في مجال حقوق الإنسان

قال الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، إن المملكة شهدت أكثر من 95 إصلاحًا تاريخيًا في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الإصلاحات تمثل شواهد جلية على اهتمام السعودية بحقوق الإنسان، لافتا إلى هدف ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني، لمواجهة التهديدات السيبرانية اوستهدافهم عبر الإنترنت.

وتحدث عن جهود المملكة في حماية كبار السن بتبني اتفاقية دولية لحقوقهم، لافتا إلى تجديد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته تجاه انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية لحقوق اليمنيين، ومواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات تجاه المدنيين والمنشآت في المملكة، فضلا عن تهديد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد ثبات موقف المملكة من القضية الفلسطينية، والمتمثل في تحقيق السلام العادل الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني الشقيق بحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.