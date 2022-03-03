دوري أبطال آسيا 2022.. السعودية تستضيف دور المجموعات لمنطقة الغرب

تستضيف المملكة، مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، خلال المدة من 7 – 27 أبريل المقبل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم.

وتحتضن 4 مدن، مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، بمشاركة أندية “الهلال، والشباب، والفيصلي”، فيما يخوض التعاون مباراة الملحق.

ويستهل الهلال، مشواره في الحفاظ على اللقب بمباريات المجموعة الأولى في الرياض، التي تضم الاستقلال الطاجيكي، والريان القطري، والفائز من لقاء الدور التمهيدي الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي، كما تستضيف العاصمة مباريات المجموعة الثانية وتضم الشباب والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي ومومباي الهندي.

وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب أهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني، والمجموعة الرابعة تقام مبارياتها في بريدة، وتضم سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون والجيش السوري.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كل من الفيصلي والسد القطري والوحدات الأردني والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإمارتي وناساف الأوزبكي.