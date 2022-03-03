الرئيس الأوكراني: إذا انتهى وجودنا روسيا ستصل جدار برلين

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمنطقة حظر طيران لتفادي سقوط المزيد من المدنيين، مشيرا إلى أنه طالب الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، وعلى العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

وأشار إلى أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مؤكدا أنه إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

وتابع: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي، فالدفاع عن وطننا هو واجب علينا”.

واستكمل: “لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”، موضحا أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم.