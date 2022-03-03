ضبط 2805 مركبة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

كشف حساب “المرور السعودي”، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع “توتير”، أكد ضبط 2805 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، مهيبا بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ومواقف ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، وأن استخدام غيرهم لها يعتبر تعدياً ومخالفة مرورية، وغرامة هذه المخالفة تبلغ 500 ريال وتصل في حدها الأعلى إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى سائقها أو عدم تجاوبه.