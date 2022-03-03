الأزمة الروسية الأوكرانية.. الحرب تدخل يومها الثامن

دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية الأسبوع الثاني منذ اجتياح الروس الألاراضي الأوكرانية، مع بدء المفاوضات.

وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تؤدي المفاوضات مع أوكرانيا إلى حل سريع للوضع وإحلال السلام في دونباس.

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه لا يريد أن تصبح أوكرانيا مجرد تاريخ، متابعا: “نريد الحفاظ على بلادنا وألا يتم تدميرها”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي: “أنا واثق في جيشنا وفي شعبنا، والجيش الروسي أكبر مننا بكثير”، مؤكدا أن الجيش الروسى تعرض لخسائر بشرية كبيرة.

وتابع: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس، واستمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم”.

وقال الرئيس الأوكراني “أنا رئيس منتخب من قبل الأوكرانيين، وما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا، لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام، والدفاع عن وطننا هو واجب علينا”.