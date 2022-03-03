عاجل.. دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من الأحداث في #أوكرانيا

قال مندوب المملكة بالأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وتدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس.

وألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بياناً مشتركاً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، ذكر فيه أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد في السياق ذاته تأييدها لجميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية.

كما أشار إلى أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية والحوار بما يلبي مصالح جميع الأطراف، وفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية عاجلة تفضي إلى حل سياسي للأزمة السياسية القائمة.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في ختام البيان، أن دول المجلس تدعو جميع الأطراف للالتزام باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.