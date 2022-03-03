انخفاض في أسعار النفط

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سجلت أسعار النفط،اليوم، تراجعا ملحوظا عن إقفال أمس

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.47 دولار لتبلغ عند التسوية 110.46 دولار للبرميل

ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الثامن منذ اجتياح الروس الأراضي الأوكرانية، مع بدء المفاوضات.

أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده تبحث فرض المزيد من العقوبات على رجال الأعمال الروس.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي، أن واشنطن ستحافظ على مصالح الأميركيين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين.

وتابع بوتين، في كلمته بمجلس الأمن الروسي، أن القوميين في أوكرانيا احتجزوا آلاف الطلاب كرهائن.

‏وأوضح بوتين، إن الروس والأوكران “شعب واحد”، مضيفًا أنه “سندمر النزعة المناهضة لروسيا التي أوجدها الغرب”.

وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تؤدي المفاوضات مع أوكرانيا إلى حل سريع للوضع وإحلال السلام في دونباس.

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه لا يريد أن تصبح أوكرانيا مجرد تاريخ، متابعا: “نريد الحفاظ على بلادنا وألا يتم تدميرها”.

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