شركة نفط روسية كبرى تعارض غزو أوكرانيا

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عارضت شركة نفط روسية كبرى العمليات العسكرية في أوكرانيا،مطالبة بوقف فوري لها.

ودعت «لوكويل» المجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي، اليوم الخميس، إلى «إنهاء سريع» للحرب في أوكرانيا، لتصبح بذلك أول شركة روسية كبرى تعارض غزو موسكو لهذا البلد.

وقال مجلس إدارة شركة «لوكويل» في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «ندعو إلى إنهاء سريع للنزاع المسلح وندعم حله من دون تحفظ من خلال عملية تفاوض والسبل الدبلوماسية».

وأضافت المجموعة إنها «قلقة للأحداث المأسوية الحالية في أوكرانيا» معربة عن «تعاطفها العميق مع جميع الذين تضرروا من هذه المأساة». وأكدت «أنها لا توفر جهداً لمواصلة العمل بطريقة مستقرة في جميع البلدان والمناطق» في العالم.

والمجموعة مدرجة في بورصة لندن وليست شركة عامة، على عكس المجموعات الروسية الكبرى الأخرى في مجال الطاقة مثل «روسنفت» و«غازبروم».

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