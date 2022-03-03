إحباط محاولة تهريب مخدرات في جازان.. وضبط 16 مخالفا

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أحبطت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب 32 كيلو جرامًا من القات المخدر وتضبط (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ضبطت على (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (32) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وأوقفوا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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