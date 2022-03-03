عاجل.. ولي العهد يبحث مع رئيس #أوكرانيا الأزمة الحالية ويؤكد دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لحلها سياسيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وجرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد – حفظه الله – دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وأشار سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.