“كوت ديفوار” تدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 #إكسبو_الرياض

أعلنت جمهورية كوت ديفوار، اليوم الجمعة، دعمها طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، لـ أحمد بن عبدالعزيز قطان، المستشار بالديوان الملكي، والوفد المرافق له.

ونقل “قطان”، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى حكومة وشعب كوت ديفوار.

في المقابل، حمل “واتارا”، “القطان”، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب السعودية الشقيقة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبين الأحداث الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى رئيس كوت ديفوار، خلال اللقاء، دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض.

من جانبه؛ أعرب “قطان” عن تقديره لهذا الدعم، موجها شكر المملكة إلى كل الدول التي دعمت طلبها، وآخرها “كوت ديفوار”.

يذكر أن اللقاء جاء بحضور عبدالله بن حمد السبيعي، سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار.