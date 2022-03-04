“نزاهة” تحقق في 544 قضية فساد بـ 6 وزارات.. وتوقيف 143 شخصا #عاجل

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الجمعة، عن مباشرتها التحقيق في 544 قضية، خلال شهر رجب 1443 هجربة، بحسب بيان للهيئة.

وبحسب البيان؛ فإن الهيئة أجرب 5072 جولة رقابية خلال الشهر، وأجرت تحقيقا في 544 قضية، وأوقفت 143 شخصا، بينهم من خرجوا بالكفالة الضامنة.

وحول الجهات التي شملتها التحقيقات، أوضحت الهيئة أنها تمثلت في وزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

تمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.