جازان: إحباط تهريب 342.2 كيلو جرام من القات والقبض على مهربيها

أحبطت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، محاولة لتهريب أكثر من 240 كيلو جراما من القات المخدر، وألقت القبض على المتورطين، في منطقة جازان.

وقال العقيد أحمد الطويان، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، إن الدوريات الأمنية بجازان، أحبطت تهريب 342.2 كيلو جراما من نبات القات المخدر”.

وأوضح “الطويان”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم “القبض على مهربي تلك المخدرات، واتضح أنهما مواطنان يحملان الجنسية السعودية”. مشددا على أنه جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.