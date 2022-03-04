سفيرة أوكرانيا في الأمم المتحدة لبوتين: “العالم كله ضدك”

وجه سفيرة أوكرانيا في الأمم المتحدة، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “العالم كله ضدك”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في وقت سابق، وبأغلبية ساحقة قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، طالب موسكو بإنهاء عدوانها فورا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها التاسع على التوالي، ولا تزال لغة التصعيد هي السائدة، تزامنا مع مواصلة الاشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني، وواصلت دول الغرب، مواجهة روسيا اقتصاديا بفرض عقوبات مع تقديم الدعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا.

وأعلنت كييف، في وقت سابق، إنّ نيران القوات الروسية، استهدفت محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا مّا أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، مطمئنة إلى عدم تضرر أي معدات “أساسية” فيها.