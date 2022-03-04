“فلكية جدة”: هلال شعبان يزين السماء اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد هلال القمر لشهر شعبان بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة.

وأضاف أنه سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي وهي فرصة للتصوير، مشبرا إلى أن القمر سيكون ابتعد وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء أكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية.

وأضاف أنه بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.