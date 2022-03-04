بجوائز تتخطى مليوني ريال.. انطلاق “ماراثون الرياض 2022” السبت

تستعد الرياض، يوم السبت المقبل الموافق 5 مارس، لاستضافة “ماراثون الرياض 2022”.

وينظم الماراثون الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بدعم مباشر من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتم استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال محبي وعشاق الرياضة، من مدينة الرياض والمدن الأخرى، والمشاركين من جميع أنحاء العالم، لحضور السباق التاريخي.

وتأتي أولى سباقات الماراثون، بمسافة 42 كيلومترا، من خط البداية في جامعة الملك سعود في تمام الساعة 06:15 صباحا.

ويتيح الفرصة للمشاركين في استكشاف العديد من المعالم السياحية حول مدينة الرياض (الدرعية – الطرق الرئيسية – المدينة الرقمية – جامعة الملك سعود).

ويتميز ماراثون الرياض 2022 بكونه معتمد من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى.

إضافة إلى شركاء النجاح من الجهات الحكومية بداية من “رؤية المملكة 2030″، وبرنامج جودة الحياة، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وجامعة الملك سعود.

مع وجود عدد من الرعاة الرسميين، من بينهم الشريك الرسمي للماراثون شركة سابك، والشريك الرئيسي شركة روشن العقارية، والشريك الرسمي للوقت شركة هواوي، والعديد من الشركاء الداعمين.

ويتضمن الماراثون سباقات متعددة، يشارك فيها كافة الأعمار والخلفيات والقدرات الرياضية على المشاركة، للفوز بجوائز قيمة تزيد عن مليوني ريال سعودي.

ويمكن للعدائين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، المشاركة في سباق نصف ماراثون على مسافة 21.1 كيلومتر، وسباق 10 كيلومتر المفتوح للفئة العمرية 17 عاماً فما فوق، في حين تم تخصيص سباقٍ بطول 4 كيلومتر لفئتي المبتدئين والأطفال.

وللمشاركة في هذه الفعاليات، يمكن للجميع عبر الموقع الرسمي للماراثون.

وإضافة لذلك، يتضمن الماراثون فعالية “قرية الماراثون” يومي 4 و 5 مارس 2022، تمكن المشاركين من الحصول على الزي الرياضي، وتمنح الزوار فرصة المشاركة في الفعاليات المصاحبة للماراثون التاريخي.

كما يتضمن المارثون مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومجموعة متنوعة من الأطعمة، وأجواء موسيقية خاصة، ودروس لياقة، وغيرها الكثير، على مدار يومي الجمعة والسبت.