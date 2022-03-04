سان جرمان يستهدف زين الدين زيدان

تسعى إدارة باريس سان جيرمان، للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، بسبب النتائج السيئة.

وبدأت إدارة النادي تحركاتها للتعاقد مع زيدان، رغم نفي المدير الرياضي، وعقدت محادثات لمعرفة كيفية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه موقع ليو 10 سبورت الفرنسي.

وأكد الموقع أن ملاك النادي في قطر على تواصل مع المدرب الفرنسي، وسط تأييد كبير من مستشار زين الدين زيدان بالتعاقد مع الفريق في حال تمت الإطاحة بالمدير الفني الحالي.