اليوم التاسع لـ #الحرب_الروسية_الأوكرانية.. شبح النووي يعود

دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها التاسع، وسط أنباء عن استهداف لمنشأة نووية قد تغير مسار الحرب المستعرة.

واليوم، دعت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إلى توقف القتال في أوكرانيا كما دعت روسيا لسحب قواتها من هناك فورًا.

وقالت إن استمرار الحرب في أوكرانيا يتسبب في كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء الحكم على قوة وإرادة الشعب الأوكراني، واستخف بإدانة العالم لتصرفاته.

وقبل ساعات حبس العالم أنفاسه مع وصول القتال في أوكرانيا إلى محطة زابوريجيا لإنتاج الطاقة النووية، لكن القلق تبدد مع إعلان كييف السيطرة على الحريق الذي نجم عن هجوم للقوات الروسية في المنطقة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن.