38 شخصاً تورطوا ببيع “حطب” محلي

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم القبض على 38 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين في عدد من مناطق المملكة.

‏‎‏‎وأوضح ، أنه طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم،وهم 37 مواطناً ومقيما من الجنسية السودانية، وسُلِّمَت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثًّ المالكي عموم المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أوالحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.