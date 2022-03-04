الأخبار المحلية

38 شخصاً تورطوا ببيع “حطب” محلي

الرياض- الوئام:
4 مارس 2022 · < 1 minute
الحطب المحلي

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم القبض على 38 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين في عدد من مناطق المملكة.

‏‎‏‎وأوضح ، أنه طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم،وهم 37 مواطناً ومقيما من الجنسية السودانية، وسُلِّمَت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثًّ المالكي عموم المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أوالحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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