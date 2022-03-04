عاجل.. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: نراقب #أوكرانيا والمستويات الإشعاعية في المملكة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنها تراقب أوضاع المحطات النووية وسلامتها في أوكرانيا من خلال منصات الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ في الهيئة والمرتبط بعضها بمركز الطوارئ الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتة إلى أن جميع بيانات قراءات الرصد الآنية من محطات الشبكة الوطنية تشير إلى أن نتائج الرصد في مستوياتها الطبيعية وليس هناك تلوث إشعاعي في أجواء المملكة.



وأفادت الهيئة في بيان صحفي، بأنها تلقت معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود حريق وقصف متبادل في موقع محطة زابرويسيا النووية، التي تتألف من ستة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذكرت أن بعض هذه المفاعلات تم فصلها عن العمل وأحدها مازال تحت التشغيل، وأن عمال المحطة مازالوا متواجدين داخلها للتأكد من استمرارها في العمل بأمان، وأن أنظمة السلامة مازالت تعمل كالمعتاد ولا يوجد أي تغير في المستويات الإشعاعية في منطقة المحطة النووية حتى حينه، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أوردت معلومات من خلال هيئة الرقابة النووية الأوكرانية، تفيد بأن الأوضاع في محطة تشيرنوبيل النووية القديمة مازالت مستقرة دون حصول أضرار أو وجود ارتفعات في المستويات الإشعاعية خارج منطقة المحطة.



وتعمل هيئة الرقابة النووية في إطار مسؤولياتها الوطنية والمرتبطة بالاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ورفع واستقبال البلاغات في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي والتواصل مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة للدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاقية الدولية للتبليغ المبكر عن طارئ نووي أو حادث إشعاعي، على حد تعبير البيان.

كما تعمل الهيئة على مراقبة المستويات الإشعاعية في المملكة من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر، والموزعة في مواقع مختلفة من مناطق المملكة وخاصة الحدودية منها، والتي تبلغ حالياً 140 محطة رصد إشعاعي جاري توسعتها خلال هذا العام لتصل إلى 240 محطة.