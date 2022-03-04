عاجل… #النفط في أعلى مستوى منذ 2008

ارتفع سعر خام برنت ووصل لأكثر من 118 دولاراً للبرميل عند اغلاق جلساته مساء اليوم الجمعة. ورفعت المملكة العربية السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف لـ #آسيا تسليم أبريل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجاري، وعززتها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد، إذ عرقلت العقوبات مبيعات النفط الروسي.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 119 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 2012، وتلقت أسعاره دعماً من بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية وصلت لأدنى مستوى في سنوات.