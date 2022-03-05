ملامح طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار في هذه المناطق #صباح_الخير #طقس السعودية

مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك مرتفعات جازان وعسير،فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم السبت الموافق الخامس من مارس 2022.

وفي حين تكون السماء غائمة جزئيًا يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.

وقال المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط.