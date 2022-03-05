عاجل… قوات روسيا تحاصر “ماريوبول” الاستراتيجي

حاصرت القوات الروسية اليوم السبت ميناء ماريوبول الاستراتيجي شرقي أوكرانيا، فيما يمكن أن يكون نقطة تحول بالحرب.

ووفقا للتقارير فقد تعرض الميناء الاستراتيجي السبت، لحصار وهجمات عنيفة من جانب الجيش الروسي، وفق ما أعلن رئيس المدينة فاديم بويتشنكو.

وفي الوقت الذي تدور فيه حرب شوارع في مدينة #سومي شمال شرقي أوكرانيا عبرت الحكومة عن رغبتها في وساطة دولية لمفاوضاتها مع روسيا من أجل إنهاء الحرب.

وقال أحد أكبر مستشاري الرئيس الأوكراني: “نحن لا نثق في الاتحاد الروسي على الإطلاق، لذا نريد وساطة دولية مسؤولة”.

وأكد أن الجانب الأوكراني سيتبع كل الصيغ القانونية وسيسجل الانتهاكات الروسية كافة، مؤكداً أن من المزمع إجراء جولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا خلال عطلة الأسبوع المقبلة، وعلى الأرجح أن تتم في بيلاروسيا مجدداً، حيث استبعدت موسكو دولاً أخرى.