أعلى إغلاق لـ”الذهب” منذ سبتمبر 2020

تسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار الذهب ليصل عند التسوية إلى 1974 دولاراً للأونصة.

وحققت أسعار الذهب أمس الجمعة أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 4%.

كما قفز سعر البلاديوم الجمعة 4 مارس متجاوزاً 3000 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن.

وارتفعت الفضة 2% في التعاملات الفورية لتصل إلى مستويات 25.67 دولاراً للأونصة وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.