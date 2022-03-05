عاجل… الاعلام العالمي يرد على قانون “بوتين” بمغادرة #روسيا #روسيا_واوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية

ما ان اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة عن قانون جديد لتجريم عمل الصحافة المستقلة في روسيا الا وردت عليه وسائل اعلام عالمية معروفة بمغادرة موسكو.

وعلقت وسائل إعلام غربية عملها من روسيا بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها موسكو ضد وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي إن : القانون الجديد في روسيا يبدو أنه لتجريم عمل الصحافة المستقلة، حيث أنه مصمم لتحويل أي صحفي مستقل إلى مجرم بسبب مؤسسته، يجعل من المستحيل الاستمرار في أي مظهر من مظاهر الصحافة العادية داخل البلاد.