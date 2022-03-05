عاجل… رئيس #اوكرانيا لـ”الناتو”: خذلتونا!

عبر الرئيس الأوكراني عن أسفه لقرار حلف شمال الاطلسي”الناتو” والقاضي برفض فرض منطقة حظر جوي فوق اوكرانيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي: القرار متعمد ومؤسف.. لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا”.

وأضاف : اليوم، أعطت إدارة “الناتو” الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي”.

وتابع : نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدواناً روسياً مباشراً ضد الناتو.

وأردف الرئيس الأوكراني بالقول: إنها عملية تنويم مغناطيسي ذاتي للضعفاء الذين يفتقدون لشعور الأمن الداخلي، في حين أن لديهم أسلحة أقوى بكثير من أسلحتنا.