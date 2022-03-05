القيادة تهنئ غانا رئيسا وحكومة وشعبا بذكرى اليوم الوطني

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني لغانا.

وأعرب الملك سلمان، خلال برقية منه، عن أطيب التمنيات لشعب وحكومة غانا، متمنا لهم مزيدا من التقدم والازدهار.

في السياق؛ هنأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بنفس المناسبة السعيدة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، لغانا حكومة وشعبا، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.