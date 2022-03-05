ترحيل 8414 مخالفا لأنظمة الإقامة بالمملكة ضمن الحملات الميدانية المشتركة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن جهود الحملات الميدانية المشتركة، خلال الأسبوع من 24 فبراير وحتى 2 مارس.

وقال بيان للحملات الميدانية المشتركة إن عدد المخالفين الذين جرى ضبطهم في جميع مناطق المملكة بلغ 13771، بينهم 7163 خالفوا نظام الإقامة، و4542 خالفوا نظام أمن الحدود، و2066 خالفوا نظام العمل.

وأضاف البيان أن إجمالي الذين حاولوا العبور إلى داخل المملكة وجرى ضبطهم 150 شخصًا، موضحا أن 46% منهم يمنيين، و42% إثيوبيين، و12% من الجنسيات الأخرى.

في السياق؛ بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال محاولتهم العبور إلى خارج السعودية 237، فيما تم ضبط 8 متورطين في مخالفة نقل وإيواء وتشغيل العمالة.

ووصل عدد من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 101086 وافداً، بينهم 89469 رجلاً، و11617 امرأة.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها مع المخالفين، كشف البيان أنه تمت إحالة 89295 شخصا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2673 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8414 شخصا.