تسريبات جديدة حول مواصفات “آيفون إس إي 3”

من المنتظر أن تطرح شركة أبل الأسبوع المقبل هاتف ” آيفون إس إي 3″.

وكشفت تسريبات جديدة، اليوم السبت، مواصفات “آيفون إس إي 3″، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات.

وأضافت تفاصيل التسريبات أنه من مواصفات الهاتف الجديد دعم الموجات المليمترية.

وقال مينغ تشي كو، المحلل التقني بشركة “تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز”، إن تصميم الهاتف الجديد لن يكون مختلف كثيراً مقارنة بالإصدار الحالي.

وأشار إلي أن “الإصدار الجديد سيأتي بشاشة 4.7 بوصة، وسِعات تخزين من 64 و128 و256 جيجابايت، وزر خاص بهوية المستخدم، وسيتوفر بثلاثة ألوان “أبيض، أسود، أحمر”.

وأوضح أن الإصدار الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس وموجات المليمترية، ومعالج “إيه 15”.

كما توقع طرح الإصدار الجديد بأسعار تتفاوت بين 399 و449 و549 دولارا، وذلك حسب السعة التخزينية.