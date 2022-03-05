تحت رعاية #خادم_الحرمين.. إنطلاق #معرض_الدفاع_العالمي غداً

تنطلق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الرائد للدفاع والأمن، غداً الأحد ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله.

ومن المتوقع أن استقطاب نحو 30 ألف زائر خلال 4 أيام مده المعرض من” 6 إلى 9 ” مارس 2022.

وتنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية المعرض مرّة كل عامين بهدف دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً .

ويسلط المعرض الضوء على آخر تطورات تقنية بالصناعة وأنظمة التوافق العملياتي، وذلك عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة – “البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات”.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن تنظيم المعرض الرائد بقطاع صناعات الدفاع والأمن بالمملكة، أداة إستراتيجية تهدف إلي دعم مساعي المملكة لتوطين أكثر من 50% التي يتم إنفاقها على معدات وخدمات عسكرية بحلول 2030.

وأكد أن الطلب العالمي على المشاركة بالمعرض يرجع إلى مكانة المملكة الدولية وايضا موقعها الريادي في القطاع.

وأضاف أن المعرض يقدم البيئة المثالية للتواصل والتفاعل لتعزيز الشراكات الدولية لافتا أن أبواب الشراكات والاستثمار مفتوحة إلى المصنعين ولمزوّدي الخدمات الدوليين المشاركين للمملكة في رؤيته دعم نقل التقنية والتطوير للكفاءات والتوطين للصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي آندرو بيرسي إن الكلب على المعرض غير مسبوق لافتا أن تحفيز المعرض لمحادثات هادفة حول المستقبل للقطاع بين الحاضرين وجهات عارضة لأكثر من 80 دولة.