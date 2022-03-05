اتفاق بين “تقويم التعليم” وجامعة تبوك لقياس مخرجات التعليم واختبارات التسريع الأكاديمي والمهارات

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس، اليوم السبت، اتفاقية مع جامعة تبوك، لقياس مخرجات التعليم واختبارات التسريع الأكاديمي والمهارات.

ومثل الهيئة، خلال توقيع الاتفاق، الدكتور خالد السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، والأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيس جامعة تبوك، بمقر الجامعة في تبوك.

وتأتي الاتفاقية لتنفيذ تعاون بين المركز الوطني للقياس والجامعة، في تطبيق اختبارات قياسية تلبي احتياجات الجامعة، وقياس مخرجات التعليم، واختبارات التسريع الأكاديمي والقدرة المعرفية ومقاييس مهارات الخريجين.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج، وتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد.

وتشمل الاتفاقية أيضا تحديد مدى تقدم أداء طلاب وخريجي الجامعة عبر السنوات، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج طلاب وخريجي الجامعة على الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة الرسمية المختصة في السعودية بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم، إضافة لاضطلاعها بالتدريب في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع جودة الأداء والكفاءة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

كما يعد المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم، هو المرجع الوطني لبناء وسائل القياس في التعليم والتدريب، وتطبيقها، وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، ويقوم بموائمة و تطبيق الاختبارات الدولية التي تشترك فيها المملكة.