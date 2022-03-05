بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على #روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن العقوبات المفروضة من الغرب تشبه إعلان حرب على روسيا.

وأضاف بوتين، خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة “إيروفولت”، أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا، كما وصف إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ب “قرارا صعبا”.

وأكد ‏بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية في أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة ، لافتا أن السلطات الأوكرانية تصرح علنا بأنها لا تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأوضح ‏بوتين أن سكان دونباس كانوا يطالبون فقط بالحفاظ على إرثهم الثقافي.

وأكد على استمرار سلطات كييف في التنصل من الاتفاقيات طيلة السنوات الماضية، لافتا أنه قتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.

وأكد بوتين أن الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا، ووضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.