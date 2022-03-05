“مسك” تكشف عن مخطط مدينة الأمير محمد بن سلمان بالرياض #عاجل

نشرت مؤسسة محمد بن سلمان ‘مسك’، اليوم، تفاصيل أوسع عن مخطط مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، أول مدينة غير ربحية في العالم.

وكشفت مصورات جوية عن حدود مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها، إذ يحدها من اتجاه الشمال وادي حنيفة، فيما يحدها من جهة الجنوب حي عرقة، كما يحدها الطريق الدائري الغربي من جهة الغرب، حيث يقع المشروع على أرض تقدر مساحتها بحوالي (3.4) كيلو متر مربع، خصصها سموه الكريم -حفظه الله- لتنفيذ المشروع، ضمن دعم وتمويل سموه للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى اليوم.

وتقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر من 306,000 متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد العاملين فيها 20 ألف موظف، كما تم تخصيص حوالي 99,000 متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم، لخدمة سكان وزوار المدينة.

وسيتضمن المخطط العام للمدينة، عددًا من المواقع توفر الخدمات السكنية وذلك من خلال توفير ما يزيد عن 500 فيلا وتاون هاوس، وحوالي 6000 شقة سكنية بمساحات مختلفة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة حوالي 18 ألف نسمة.

ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.