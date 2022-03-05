اليوم العاشر لـ #الحرب_الروسية_الأوكرانية.. قصف #كييف يتواصل

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها العاشر بتصاعد وتيرة قصف العاصمة الأوكرانية كييف، وسط دعوات لاحتواء الموقف.

وأدانت ‏منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، الهجمات على منشآت صحية في أوكرانيا، مؤكدة أنها قتلت 6 وجرحت 11.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض منطقة حظر طيران وفرض عقوبات على النفط الروسي، مطالبا في اتصال مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الحصول على طائرات.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وذكر أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي أن روسيا تريد “نزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها، ويتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد”، بحسب قوله.

وأضاف أن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع.