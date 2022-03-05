خطوات على طريق الصحة .. إقبال كبير على حملة #امش_30 بالمملكة

شهدت حملة امش 30 التي أطلقتها وزارة الصحة في المملكة إقبالا كبيرا من المواطنين و المقيمين و فروع وزارة الصحة بالمملكة

و برعاية سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، نظم مستشفى خميس مشيط العام فعالية اليوم الوطني للمشي امش30 بمشاركة وكيل محافظة خميس مشيط وعدد من مديري ومنسوبي الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة وجمع من المواطنين بممشى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز (طريق الرياض)

و قالت صحة المدينة على حسابها في موقع التدوينات تويتر : “توصيتنا لك: امش٣٠ دقيقة ٥ أيام في الأسبوع،

ونظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة اليوم، حملة بعنوان “امش30” بمناسبة اليوم الوطني للمشي، الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي.

وصاحب الحملة التي أقيمت في الممشى الشمالي لمدينة سكاكا عدد من الأركان التوعوية، منها الاستشارات الغذائية ، وقياسات الجسم والضغط والسكر.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

ودعت صحة مكة برعاية مدير عام صحة مكة للمشاركة في الحملة بعد غدٍ السبت من الساعة ٤ عصراً بمناسبة اليوم الوطني للمشي 5 مارس