السديس يشيد بقرار رفع #الاجراءات_الاحترازيه

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بقرار رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين مع الإلزام بارتداء الكمامات.

وأشاد بجهود القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في التصدي لجائحة كورونا، منوهاً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية منذ رصد انتشار الجائحة عالمياً، ودورها في مواجهة الجائحة على المستوى المحلي ومساندة الجهود الدولية في التصدي لها وتقييمها المستمر للإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والزوار عبر تهيئة البيئة الصحية الآمنة مع مراعاة لكافة متطلبات مكافحة العدوى.

وأثنى على الكفاءات العاملة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية ودورهم في التميز العالمي للمملكة في إدارة الأزمة، والنهج التكاملي بين الجهتين الذي أسهم بدوره في احتواء الفيروس والوقاية من تبعاته ضمن نهج وطني متكامل يتوائم مع أحدث الإجراءات المتبعة عالمياً.

وأشار في ختام تصريحه إلى البشائر التي يحملها هذا القرار داعياً قاصدي الحرمين الشريفين لمزيد من التعاون والوعي لتجاوز الجائحة بشكل نهائي.

الرئيس العام لشؤون الحرمين يشيد بقرار رفع الإجراءات الاحترازية ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على صحة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين