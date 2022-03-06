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#عاجل… شاهد الصور.. #صلاة_الفجر في #الحرم بعد إلغاء التباعد

الرياض- الوئام:
6 مارس 2022 · < 1 minute
صلاة الفجر في الحرم

أدى الالاف من المصلين والمعتمرين اليوم الأحد صلاة الفجر في المسجد الحرام بعد إيقاف إجراءات التباعد.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد اكدت أنه وتماشياً مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، بأن تطبيقه بدءاً من صلاة فجر اليوم الأحد ٣-٨-١٤٤٣ هـ الموافق ٦-٣-٢٠٢٢.

وهذا القرار الموفق يأتي نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

 

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