عاجل… بدء #الاختبارات الحضورية لجميع المراحل الدراسية

بدأت اليوم الأحد الاختبارات الحضورة للفصل الثاني بجميع المراحل الدراسية. وكانت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة قد أنهت جاهزيتها لبدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وتُعدُّ الأولى حضورياً للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بُعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد نجاحها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وتسجيلها مؤشرات مميزة من حيث الاستعداد والأداء، والحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.