عداد_كورونا.. الإصابات إلي 446 مليوناً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا ، اليوم الأحد ، ارتفعت الإصابات إلى 445,497 مليون نسمة.

ووفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات، بلغ عدد الوفيات 6,015 مليون شخص.

كورونا في الهند

ومن جانبها سجّلت الهند 5476 إصابة جديدة بكورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما بلغ عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 158 وفاة.

كما بلغ إجمالي الإصابات 42 مليونا و962 ألفا و953 إصابة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية لافتا أن إجمالي الوفيات بلغ 515 ألفا و36 وفاة، فيما سجلت حالات التعافي 9754 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و388 ألفا و475 حالة.

كورونا في أستراليا

كما سجلت أستراليا 26045 إصابة جديدة بكورونا، و13 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات 2.969.107 إصابات، كما وصلت حصيلة الوفيات إلي 5403 وفيات.