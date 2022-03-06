استقرار #أسعار_الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد ، استقرار مقارنة بأسعار ،أمس ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 208.38 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في السعودية نحو 238.15 ريال بما يعادل 63.47 دولار.

كما سجل سعر الذهب عيار 22 في المملكة اليوم 218.30 ريال بما يعادل 58.18 دولار، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السعودية اليوم 208.38 ريال ، بما يعادل 55.54 دولار.

سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة 178.61 ريال بما يعادل 47.60 دولار ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 138.92 ريال بما يعادل 37.02 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12في السعودية نحو 119.07 ريال بما يعادل 31.73 دولار.

سعر أوقية الذهب في السعودية

وسجلت اسعار أوقية الذهب في السعودية 7,406 ريال بما يعادل 1,974دولار، وبلغت اسعار جنيه الذهب في المملكة 1,667 ريال بما يعادل 444.30 دولار، وبلغ سعر كيلو الذهب في المملكة 238,145 ريال بما يعادل 63,469 دولار.