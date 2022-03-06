أوكرانيا تقتل 11 ألف جندي روسي

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تدمير 285 آلية عسكرية وأكثر من 90 طائرة للقوات الروسية.

وقال الجيش الأوكراني إن أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية.

ومن جانبها كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن آخر حصيلة العملية العسكرية بأوكرانيا،خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قالت في بيان لها ، إنه تم ضرب 61 منشأة عسكرية أوكرانية، ليل أمس السبت”، واستهداف ” أكثر من 2200 بنية تحتية للعسكرية لأوكرانيا، بالإضافة لتدمير منظومة إس-300 مضادة للطائرات، وإسقاط 6 طائرات مسيرة، و4 طائرات سو-27.