587.70 مليون ريال أرباح “تداول” بعد الزكاة

ارتفع صافي الربح، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، بعد الزكاة ،لتسجل 587.70 مليون ريال خلال 2021م، وذلك بزيادة 17.42% على أساس سنوي بالمقارنةً بأرباح 500.52 مليون ريال عام 2020م.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع لصعود الإيرادات التشغيلية بـ8.01% على أساس سنوي لتبلغ 1,166.08 مليون ريال عام 2021م بالمقارنةً بـ 1,079.64 مليون ريال عام 2020م، وذلك بدعم النمو الإيجابي لرسوم الإدراج وخدمات التداول وما بعد التداول، المدعومة بالأداء القوي للسوق خلال 2021م، بإضافةً لارتفع الإجمالي للربح للمجموعة بـ8.79% على أساس سنوي ليسجل 820.69 مليون ريال عام 2021م، بالمقارنةً بنحو 754.40 مليون ريال عام 2020م، وأرحعت ذلك لزيادة الإيرادات التشغيلية.

ارتفاع الربح التشغيلي

وأشارت إلى ارتفاع الربح التشغيلي بـ 12.64% على أساس سنوي ليبلغ 611.83 مليون ريال في عام 2021م، بالمقارنة بنحو 543.16 مليون ريال عام 2020م، وبسبب ارتفاع الإجمالي للربح بنجو 66.29 مليون ريال وذلك مقابل زيادة معتدلة بـ17.09 مليون ريال بالمصروفات العمومية والإدارية والتيخفف أثرها بنحو 19.47 مليون ريال وذلك بمقابل تراجع بقيمة الموجودات المالية.وصعودت أرباح للمجموعة قبل الفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بـ 13.10% لتسجل 668.85 مليون ريال لعام 2021م، بالمقارنةً بنحو 591.37 مليون ريال عام 2020م، نتيجة النمو بالإيرادات التشغيلية بالمقارنة بالنمو المعتدل للنفقات التشغيلية .

تراجعت مصاريف الزكاة

وتراجعت مصاريف الزكاة بـ20.75% لتسجل 66.22 مليون ريال ، لعام 2021م، بالمقارنةً بنحو 83.56 مليون ريال لعام 2020م، نتيجة التحسين بالمركز المالي خلال 2021م.

وأرتفعت إيرادات قطاع أسواق رأس المال،”إيرادات رسوم الإدراج وخدمات التداول” بـ 7.57% لتسجل 489.84 مليون ريال لعام 2021م، كما صعدت الإيرادات بخدمات التداول بـ 7.13% لتسجل 409.36 ملايين ريال عام 2021م، بالمقارنةً بنحو 382.13 مليون ريال لعام 2020م، نتيجة زيادة متوسط قيمة التداول اليومي .

إيرادات رسوم الإدراج

وزادت إيرادات رسوم الإدراج بـ 9.88% لتسجل 80.48 مليون ريال خلال عام 2021م، بالمقارنةً بنحو 73.24 مليون ريال في 2020م، نتيجة زيادة عدد وحجم الإدراج، فيما تراجعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بـ 17.09%لتسجل 93.26 مليون ريال في عام 2021م، بالمقارنةً بنحو 112.50 مليون ريال لعام 2020م، نتيجة الرسوم غير متكررة لعام 2020م متعلقة بخدمات معلومات السوق والتراخيص.

وارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بـ 13.91% لتسجل 582.97 مليون ريال في 2021م، بالمقارنةً بنحو 511.77 مليون ريال 2020م، ونتيجة الزيادة بالمتوسط اليومي لقيمة التداول.