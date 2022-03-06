السوق السعودي عند أعلى مستوى منذ منتصف 2006

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” الرئيسي ، بنسبة 0.47% بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأحد، ليصل لمستوى 12850.46 نقطة، كأعلى مستوى منذ يونيو 2006.

وارتفع المؤشر الرئيسي “تاسي” بنحو 94.15 نقطة في مستخل التعاملات بقيمة تداولات بلغت 2.25 مليار ريال من خلال التداول على 59.39 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 12.079 تريليون ريال.

وصعدت أسعار نحو 163 سهماً ، وبالمقابل هبطت أسعار أسهم 34 من الإجمالي لأسهم 212 شركة مدرجة.

وصعد سهم أرامكو بـ1.35% ليصل إلى 44.9 ريال، كأعلى سعر منذ الإدراج ، ليواصل ارتفاعاته القياسية ، تزامناً مع ارتفاع النفط أعلى 100 دولار للبرميلـ ليتصدر قيم وأحجام التداول بـ 350.16 مليون ريال وذلك عبر تداول 7.79 مليون سهم.