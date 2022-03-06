تمويل بـ 13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو

أنتهى تحالف من 19 مصرفاً من تقديم تمويلاً بقيمة 13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو.

واتفق التحالف الفائز بصفقة تمويل أنابيب الغاز التابعة لأرامكو من الاتفاق مع الـ 19 مصرفاً لتقديم التمويل المعبري بـ13.4 مليار دولار لتمويل صفقة قيمتها الكلية 15.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرت”العربية.نت”.

وقال مصادر مصرفية على اطلاع بالأمر، إن التحالف المصارف يتضمن “HSBC وJP Morgan وBNP Paribas وStandard Chartered وSociete Generale وCredit Agricole وCitibank ومجموعة Mizuho اليابانية، بالإضافة إلى MUFG وICBC.

كما يشارك بعملية التمويل بنوك خليجية “بنك الرياض ،أبوظبي الأول ،أبوظبي التجاري”، بالإضافة لـ3 بنوك صينية ” الزراعي الصيني وبنك التعمير وبنك الصين”، ويبلغ تسعير التمويل أجله 7 سنوات ليبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس وسيرتفع سنويا ليصل لـ175 نقطة أساس بنهاية التمويل.